マスコミ　キャリー・フィッシャーさんの死因を知る

TMZによると、フィッシャーさんは心臓発作を起こして病院に搬送されたが、意識を取り戻すことなく、帰らぬ人となった。また消息筋は、フィッシャーさんの家族がフィッシャーさんの生命維持装置を外すことについて検討したと指摘した。

フィッシャーさんは12月27日、病院で死去した。60歳だった。

SNSユーザーは、フィッシャーさんの死を悼み、写真や絵、動画などを投稿している。

​Goodnight, Carrie, from your #Hamster friends. May the Force be with you, always. #RIPCarrieFisher pic.twitter.com/rYKnxOMuSu

— Vintage Mark Hamill (@HamillOnSet) 28 декабря 2016 г.

​Artist instagram // enabuns #ripcarriefisher #maytheforcebewithyou pic.twitter.com/jzqiT540Kv