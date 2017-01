パキスタン人歌手、コンサート中にセクハラ被害の女性を救う【動画】

「おまえら、なにやってるんだ? 今までに女の子を見たことがないのか? おまえらの母さんや姉さんがここにいると考えてみろ!」アスラムさんは嫌がらせを行なっていた男性らにこう語った。

アスラムさんはコンサートホールのスタッフらに被害者の女性を舞台に引上げるよう頼んだ。女性はこのあと舞台裏に連れていかれた。コンサートを再開するにあたりアスラムさんは男性らに「人間として振舞う」よう呼びかけた。#AtifAslam stopped in the middle of concert & scolded guy who was harassing girls.

