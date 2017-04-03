モスクワ動物園でアルパカの赤ちゃんが初めて生まれる【写真】

スプートニク日本
アルパカの赤ちゃんはとても珍しい白の毛色をしている。
赤ちゃんは女の子で3月25日に生まれた。生まれた当時の体重は約1キロだったが、今はすでに5キロになったという。
У нас родился альпака ___ Детеныш появился на свет 25 марта, и его уже можно увидеть на копытном ряду вместе с другими альпаками. Пока малыш большее время спит в домике, но в теплую погоду иногда выходит гулять. Это самка довольно редкой белой масти. При рождении она весила около одного килограмма, но копытные растут быстро, и сейчас она уже в 5 раз тяжелее. Первые 3-4 месяца детеныш будет питаться только материнским молоком, потом начнет пробовать взрослую пищу. ___ Мать часто уходит от малыша гулять, спокойно подпускает к нему киперов, не проявляя никакой агрессии. Другие альпаки относятся к новому члену стада с интересом. Наша группа альпак состоит из двух самок (рыжего и черного окраса) и бело-серого самца, они приехали к нам из загородной зоны примерно полгода назад. Это первый детеныш альпаки, родившийся непосредственно в нашем зоопарке — до сих пор они размножались на только территории Зоопитомника. ___ Альпака — одомашненная форма викуньи, южноамериканских родственников верблюдов. Индейцы Перу стали разводить Альпак около 6000 лет назад, и до сих пор их содержат на специальных фермах в Андах — в первую очередь ради очень теплой и легкой шерсти. ___ Узнать об альпаках подробнее вы можете на нашей экскурсии "Животный мир разных континентов", заказав ее на нашем сайте, по телефону 8 (499) 255-53-75 или по почте education@moscowzoo.ru. ___ Автор фото Павел Лабонский ___ #Зоо #Зоопарк #московскийзоопарк #альпака #детеныш
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