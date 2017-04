ユーロビジョンのロシア代表　出場の期待を裏切られ

「もちろん失望しました。これは(出場)私の夢でしたから。最後までこの問題は解決されうると期待していましたが、残念なことにそうはなりませんでした。」サモイロヴァさんはスプートニクからのインタビューにこう語った。

欧州放送聨合はすでにロシア側に対し、サモイロヴァさんの参加問題を調整できなかったことを通知しており、再度コンクール参加者を交代するか、もしくは遠距離での出演を組織することを提案していた。

ロシア国営テレビ「第1チャンネル」は「ロシア側はウクライナ側がサモイロヴァさんの入国を拒否したことは全く根拠に欠けるととらえている」と発表。「第1チャンネル」の代表者の見解では、ウクライナ当局は62年間にわたって人々をひとつにまとめてきたコンクールを政治化させようとしている。

「中継での出演はロシアの参加者を差別するものであり、コンクールの規則と原則に真っ向から反する。ユリヤ・サモイロヴァを他の出演者と交替させるとは、我々の見方からすると検討の余地さえない。」