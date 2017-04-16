エルサレムで聖なる火が出現　【写真・動画】

現在のところ、「聖なる火」は使徒アンデレ基金の代表団により、ロシアへ運ばれる中。
先の報道によると、「聖なる火」はキリストの復活の不思議な光を象徴している。この光については、使徒ペテロが先に語っていた。「聖なる火」は毎年、正教会の復活祭の前日にエルサレム総主教と教会内部や外の壁沿いに集まる数万人の信者の祈りとともに現れる。
В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ СОШЕЛ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ Слава Богу, друзья! В Храме Гроба Господня совершилось долгожданное Пасхальное чудо – сошел Благодатный огонь! Он возгорелся по молитвам о ниспослании чуда Патриарха Иерусалимского Феофила и тысяч паломников, заполнивших в этот день храм Гроба Господня и прилегающие к нему территории. Святой огонь появился в Кувуклии — часовне внутри храма, над каменным ложем, на котором покоилось в Великую субботу погребенное Тело Христа Спасителя. Схождение Благодатного огня остается необъяснимой тайной. В первое время Святой огонь обладает удивительным свойством — он совершенно не обжигает. Интересно, что огонь появляется в Кувуклии только по молитве православного патриарха. Фонд Андрея Первозванного доставит Святой огонь спецрейсом из Иерусалима в Москву, в Храм Христа Спасителя — к ночному пасхальному богослужению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! До встречи на Пасхальной Литургии! Слава Богу за все! #ПДобро #ПравославныеДобровольцы #ПравославнаяМолодежь #Пасха2017 #БлагодатныйОгонь
Тех, кто готовится к молитве в храмах, желаю радости и счастья! Тем, кто не сможет, кто испытывает жизненные трудности, считает, что "все плохо", дарю стих о "собственных сценариях в жизни " под названием " Блудный сын"! Стих "Блудный сын " Я ушел от Тебя на рассвете. Взял с собою себя навсегда. И теперь только я лишь в ответе. Знаю как, знаю где и когда. Мне не нужен никто все умею. Об'ясню, научу, покажу. Эгоизм как корону лелею. И об этом сейчас расскажу. Строил замки воздушные. Много. Все богатства вселенной хотел. Моя гордость — моя недотрога. Все таланты свои я воспел. Двадцать долгих годов лишь скитанья. Миражи, пустота, забытье. Но сегодня больное сознанье. И оно лишь на веки мое. Быть безумным сегодня спасенье. Выход есть. Только в этом и я Возношу от души все моленья. Я вернулся. Ты любишь меня. Без регалий, без титулов, масок. Без наград, без трибун, просто так. И сияет душа цветом красок. Сотни радуг играют мне в такт. Я счастливый и значит я с частью. С частью Бога и с частью людей. Обладаю я силой и властью. Быть свободным от прежних идей. #встречасбогом #встречаслюдьми #встречассобой #пасха #стихи#арт#игорьпрощенко #игорьпрощенкодостигатор #блудныйсын#надежда#благодатныйогонь#иерусалим#православие#
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)