2016年10月、ロシア語の同時通訳機能が始動した。翻訳サービス「Skype Translator」を使用するためには、Skype for Windowsデスクトップ、Skype for Web、またはSkype for Windows 10でサインインし、「Translator」のアイコンをクリックして起動させる。

先の報道によると、ロシアの「ヤンデックス」は、ロシアの少数民族の希少言語を自動翻訳するユニークなプロジェクトに着手した。