英紙『SUN 』、英フィリップ殿下を葬る　女王の夫【写真】

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タイトルは、『フィリップ殿下死亡、95歳 エディンバラ公はいかに死んだか等』というもの。
Hi @TheSun. Not sure that's supposed to have been published… pic.twitter.com/bBJHuA0iWl— The Sun Apologies (@SunApology) 4 мая 2017 г.
このミスはフランスのメディアにも行き渡り、仏メディアもフィリップ殿下の死亡を報じた。
実際には当然、殿下はご存命であるが、今秋から公務を退く。BBCがバッキンガム宮殿の発表を基に報じた。
An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk— The Royal Family (@RoyalFamily) 4 мая 2017 г.
公務引退は、来月10日に96歳を迎えるフィリップ殿下の意志。エリザベス女王もこの決定を支持している。
バッキンガム宮殿の正式発表には、8月までは以前に組んだ予定通り、女王に付き添っての公務や単独公務を続けるとある。
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