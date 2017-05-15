元英軍人、１０１歳でスカイダイビング　記録更新

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英国通信隊の下級伍長であったヘイズさんは14日、イギリス南西部のデボンにある飛行場から飛び立ち上空4600メートル弱から、家族3世代から代表者を連れて飛び降りた。そのうち最年少はひ孫のステンリーさん(16)で、ヘイズさんを除き最年長は息子のブライアンさん(74)だった。

着陸後ヘイズさんは、「天にも昇る心地」であり、次のダイビングを待ち望んでいると述べた。

ヘイズさんは、カナダ人男性が２０１３年に達成した１０１歳と３日の記録を塗り替えた。