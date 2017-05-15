元英軍人、１０１歳でスカイダイビング　記録更新

スプートニク日本
英国通信隊の下級伍長であったヘイズさんは14日、イギリス南西部のデボンにある飛行場から飛び立ち上空4600メートル弱から、家族3世代から代表者を連れて飛び降りた。そのうち最年少はひ孫のステンリーさん(16)で、ヘイズさんを除き最年長は息子のブライアンさん(74)だった。
Skydive101: Verdun Hayes has become the oldest man to complete a skydive at 101 years & 38 days. 3 generations took the leap with him #7News pic.twitter.com/BrThV2VjjM
— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 15 мая 2017 г.
How’s this for some #mondaymotivation… D-day veteran becomes world's oldest skydiver at 101 and 38 days @guardian https://t.co/ee5p1Gebj7 pic.twitter.com/rUjaU0eAJ6— RoosterPR (@RoosterPR) 15 мая 2017 г.
着陸後ヘイズさんは、「天にも昇る心地」であり、次のダイビングを待ち望んでいると述べた。
ヘイズさんは、カナダ人男性が２０１３年に達成した１０１歳と３日の記録を塗り替えた。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)