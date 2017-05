離婚後に気分を高める方法とは？それはバストの巨大化！【写真】

スプートニク日本

3人の子供の母親であるパーキンスさんは、離婚後、自分の姿を大きく変えることに決めた。そして、離婚後に手にしたお金のすべてを目標達成のために使うことにした。もちろん、豊胸手術の力を借りてだ。

パーキンスさんは、4500ポンドをかけた第一段階の手術で1リットル以上のシリコンを入れたが、その結果に満足しなかった。

そしてその後、数回の手術を受けた。

​First day filming with channel 5, had great time. Thanks to all especially to John and Ray producer and director for making me feel relaxed pic.twitter.com/SasYQc0PkR

— sharon perkins (@sharonp1965) 1 мая 2017 г.

​現在パーキンスさんは巨大な胸の持ち主となり、新たな恋人はパーキンスさんの胸を抱きしめて喜んで写真に写り、彼女の胸は「親友だ」と語っている。

