© REUTERS/ Jon Super マンチェスターの自爆事件 テロ容疑で2人が逮捕

スプートニク日本

恒例のハーフマラソンのスタートに先立ち、参加者らは一斉に黙とう。そして、マンチェスター出身の有名なロックバンド「オアシス」の「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」(Don't look in back in anger)というヒット曲が流れ、拍手が起きた。

同日、地元警察はマンチェスター圏のオールド・トラフォード地区とゴートン地区でテロ攻撃に結んだ2人の若い男性を逮捕した。現在のところ、事件に関連した逮捕者は会計で13人となった。

5月22日夜、米歌手アリアナ・グランデさんのコンサートが行われた「マンチェスター・アリーナ」で、テロが発生した。最新情報によると、22人が死亡、およそ50人が負傷した。英マンチェスターで起こったテロ事件は、2005年にロンドンの地下鉄で発生したテロ以来、英国で起こった最大のテロ事件となった。