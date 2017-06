スプートニク日本

「パリ協定がどうなるかわからない。だが直接的に、また諮問委員会やホワイトハウス内のほかの人を通して協定にとどまるよう大統領を説得するよう最善を尽くしてきた。」

マスク氏はこう記している。米国が協定から離脱した場合、どう行動するかという問いに対してはマスク氏は「諮問委員会を辞めるしかほかに道はない」と答えた。

​Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain

— Elon Musk (@elonmusk) 31 мая 2017 г.

​先に、トランプ米大統領は1日、米国が190カ国以上が参加する地球温暖化防止の枠組み「パリ協定」から離脱すると表明した。