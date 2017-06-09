「プレーボーイ」７０―９０年代の表紙を再写　モデルは１０毎にどう変化？【写真】

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キンバリー・コンラッドさん（５４）は１９８８年８月のカバーを、レニ・テニソンさん（４９）は１９９０年６月、キャンディス・コリンスさん（６０）は１９７９年２月の表紙を飾っている。
Американский Playboy переснял обложки с семью моделями → https://t.co/fP1EI2n4J6. Разница в возрасте моделей примерно 30 лет. pic.twitter.com/hVmRqZulWN— Максим Пономарёв (@plgrfst) 8 июня 2017 г.
Playboy сэтгүүлийн моделиуд 30 жилийн дараа дахиад зургаа даруулсан бншд, бүр улам л дотроосоо гэрэлтээд бн😍 pic.twitter.com/Vn3XTgNPen— ЛУНА➰ (@Anirllun) 8 июня 2017 г.
Playboy сэтгүүлийн моделиуд 30 жилийн дараа дахин зургаа дарууллааhttps://t.co/EI2O05pQsW pic.twitter.com/VZf1iE3fqK
— Buro24/7 Mongolia (@Buro247Mongolia) 8 июня 2017 г.
Бывшая жена Хью Хефнера и еще 6 звезд журнала Playboy воссоздали свои культовые обложки. https://t.co/yPbnua1cQf pic.twitter.com/wBB1kSNrGE
— Апрель (@april_knows) 7 июня 2017 г.
先の報道によると、雑誌「プレイボーイ（Playboy）」のモデル、ジェイリン・クックさんは、ニュージーランドのタラナキ火山の斜面でヌード写真を撮影した。
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