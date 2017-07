© AFP 2017/ TORU YAMANAKA ジョン・レノンが住んでいた家で、女性と子供2人の遺体が見つかる

スプートニク日本

新アルバム「ギブ・モア・ラヴ」の発売予定は9月15日。リンゴとポールが一緒に録音した2曲「We're on the Road Again 」「 Show Me the Way」が入っている。

マッカートニー氏がリンゴ・スター氏のアルバム録音に参加したニュースはすでに報じられていた。

ビートルズは今年7月6日、結成から60周年を迎えたばかり。

— Arthur Zeesman (@AZeesman) July 8, 2017

関連記事

レノン直筆「ビートルズ」アルバムのデッサン NYで競売へ【写真】