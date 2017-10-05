ロシア　カレリア共和国の湖で釣り人が溺れた子熊を救出【動画】

スプートニク日本
子熊の救出場面はカメラに収められ、後日インスタグラムに掲載された。
В прошлом месяце двое рыбаков на Выгозере в Карелии увидели, как плывут два отставших от мамы медвежонка. Детеныши переоценили свои силы и начали тонуть. Люди поспешили на помощь. Медвежье семейство пустилось пересекать реку вместе, но мать прибавила скорости и быстро скрылась из виду. Детеныши начали отставать и, в итоге, совсем смутились, устали и начали тонуть. Видео — @ruslan222 🐻Подробнее об истории читайте по ссылке в профиле.
ヴィゴゼロ湖にはおよそ５００もの小島が散在している。それらの島々のうち、母熊が泳いでいった方向にある島に釣り人は子熊を送り届けた。そして母熊が見つけてくれるようにと、子熊を岸辺の木々のもとに残してきたという。
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