ロシア　カレリア共和国の湖で釣り人が溺れた子熊を救出【動画】

В прошлом месяце двое рыбаков на Выгозере в Карелии увидели, как плывут два отставших от мамы медвежонка. Детеныши переоценили свои силы и начали тонуть. Люди поспешили на помощь. Медвежье семейство пустилось пересекать реку вместе, но мать прибавила скорости и быстро скрылась из виду. Детеныши начали отставать и, в итоге, совсем смутились, устали и начали тонуть. Видео — @ruslan222 🐻Подробнее об истории читайте по ссылке в профиле.

Публикация от Свои люди по всему миру (@moya_planeta) Окт 3 2017 в 3:22 PDT