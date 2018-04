スプートニク日本

アイザックソン氏は、ハーバード・ロー・スクールを卒業し、第二次世界大戦時に英国に派遣され、そこでOSSのために働くようになった。アイザックソン氏の息子は父親について、「彼は仕事が好きだった。冒険、ルールの欠如、思いついたことをする自由は、魅力的だった」と語った。

終戦後、アイザックソン氏はドイツ民主共和国に移住し、そこでソ連市民やソ連軍の監視を開始した。同氏はのちに2001年に出版された書籍『Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians』で、自身の仕事について語った。

