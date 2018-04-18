スタバが全米８千店を１日休業へ　黒人への人種差別対応に非難集中

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AFP通信によれば、スターバックスは５月２９日、全店を休業し、「人種差別デー」を行う。この決定はスターバックスの直営店で起きた黒人男性らの逮捕事件に社会の非難が集中したため、とられたもの。

休業になるのは全米８０００店。従業員１７万５千人が人種差別を起こさないための人権教育を受ける。

VIDEO: Starbucks to close stores across US on May 29 to conduct 'racial-bias education', following outrage over the arrest of two black men in one of its cafes

https://t.co/epCGPUeqhi pic.twitter.com/S3hfWk8taQ — AFP news agency (@AFP) 18 апреля 2018 г.

逮捕された黒人２人は何も注文せずにコーヒー店に座り、友人を待ち続けていた。これに業を煮やした店員が警察を呼び、黒人らは不法侵入の疑いで逮捕された。その模様を写した動画がツィッターに公開されると、全米で非難の声があげられたため、スターバックス側が今回こうした対応をとった。

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