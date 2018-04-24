キャサリン妃、男児を出産

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男児は日本時間２３日１９時１分、ロンドン市内のセント・メアリー病院で生まれた。ウィリアム王子は出産に立ち会った。
子供を抱えた夫妻を一目見ようと数百人が病院付近に集まっている。新生児の名前は伝統に従い、数日後に発表される。
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
The baby weighs 8lbs 7oz.
The Duke of Cambridge was present for the birth.
Her Royal Highness and her child are both doing well.
これはキャサリン妃にとって第３児となり、王位継承順位では５位。おじのチャールズ皇太子、父のウィリアム王子、兄のジョージ王子、姉のシャーロット王女に続く順位。ジョージ王子は２０１３年７月、シャーロット王女は２０１５年５月に生まれた。
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