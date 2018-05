長時間に及ぶ惑星間飛行中に宇宙飛行士が「冬眠状態」に入るための新薬をロシアの研究者が開発中であると、ロシアのプロジェクト集団「Russian Foundation for Advanced Research Projects in the Defense Industry」のプロジェクトリーダー、アナトリー・コヴトゥン教授が語った。