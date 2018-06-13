摩天楼の２３階によじ登ったアライグマ、全米が息を殺して見守る【写真・動画】

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アライグマはセントポール市にある摩天楼の壁をつたって「スパイダーマンのように」数階分をよじ登り、「その過程で関心をひきつけ、オンラインでアライグマを見守っていた数多くの人々を驚かせた」という。その後、アライグマはさらに高く数階分よじ登り、窓の外側の窓敷居の上に落ち着いた。正午までに、アライグマは２３階に到達し、窓敷居の上で「一休み」するため立ち止まった。

The #mprraccoon has rescued itself. Sort of. Now it's climbing the skyscraper next door. pic.twitter.com/YD8jalkrrM — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 июня 2018 г.

間もなく、アライグマの移動を国中が見守るようになった。

Oh nothing just a raccoon hanging out on the 22nd floor of UBS Plaza downtown. pic.twitter.com/XaXE9XExxD — Tad Vezner (@SPnoir) 12 июня 2018 г.

ＣＢＳテレビは現場から中継放送を開始。下から通行人らがアライグマの方を見上げ、この動物を動画に撮影した。

ＳＮＳユーザーらは、アライグマの救出案について考えるようになった。同紙によると、この建物では窓が開かないため、アライグマの救出は摩天楼の屋上で行う計画がなされたという。

I don't know if I can watch this much longer. The #mprraccoon is scaling the UBS Tower. Now 12 stories up. pic.twitter.com/MaP35MLo9j — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 июня 2018 г.

結局、勇敢なアライグマは屋根までたどり着き、自分を見守っていた人々の歓喜を受けた。屋根では猫の餌が仕込まれた罠がアライグマを待ち受けていた。