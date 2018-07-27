エミレーツ航空で不祥事　てんかん持ち少年に降機を要求【動画】

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母親のエリーさんは次のようにツイッターに投稿。
「エミレーツ航空、私たち家族をフライトから除外してくれてありがとう。私たちの息子はてんかんを持っており、あなたたちには連絡していた。メルボルンから１４時間で来て、機内で担当の医師に連絡し、健康状態の確認と許可も得ていた。」
Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties — v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM— Isabelle Kumar (@Isabelle_kumar) 25 июля 2018 г.
エリーさん家族はニュージーランドからフランスに飛行機で向かっていた。彼らがドバイで乗り換え、離陸を待っていたとき、エミレーツ航空の職員が飛行機から降りるように要求した。
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航空会社側は家族の訴えに９時間経ってからようやく反応し、彼らをホテルに宿泊させた。エミレーツ航空からの公式謝罪やコメントはまだない。
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