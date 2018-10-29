もっとも稼ぐテレビ女優　フォーブス誌が発表【写真】

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同じドラマのジム・パーソンズ、ジョニー・ガレッキ、サイモン・ヘルバーク、、クナル・ネイヤーは、昨日発表されたフォーブス誌のもっとも稼ぐテレビ男優で順番に上位４位を占めた。
- ソフィア・ベルガラ© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
- ケイリー・クオコ© REUTERS / Mario Anzuoni
- エレン・ポンぺオ© AFP 2018 / Lisa O'Connor
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ソフィア・ベルガラ
３位は『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』の役で知られるエレン・ポンピオで、推定年収は２３５０万ドル。
４位はマリシュカ・ハージティ（『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』）、５位にはジュリー・ボーウェン（『モダン・ファミリー』）がランクインし、それぞれの推定年収は１３００万ドルと１２５０万ドル。
今回のトップテンにはロビン・ライト、ミンディ・カリング、プリヤンカー・チョープラーは入らなかった。
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