インドで世界一高い像が完成　自由の女神像の２倍の高さ【写真・動画】

インドのグジャラート州で、ガンジーの信奉者でインドの統一に貢献したサルダール・パテールに敬意を表した「統一の像」が完成した。ＢＢＣが報じた。

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「統一の像」の高さは１８２メートルで、世界最大。

Glimpses of the ‘Statue of Unity’ that will be dedicated to the nation shortly. pic.twitter.com/UWVYhizMn8 — PMO India (@PMOIndia) 31 октября 2018 г.

​建設費は４億３０００万ドル、建設期間はおよそ５年。ちなみに米国の自由の女神像の高さは９３メートル。これまで世界一高い像とみなされていたのは、中国の魯山大仏（１２８メートル）。

​巨額の建設費により、人口１３億人の４人に１人が貧困層であるインドでは抗議行動が起こった。グジャラート州当局は、地元住民が、像を建設するために収用した土地の補償を要求する可能性を懸念している。

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