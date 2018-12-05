フォーブス誌、今年の「世界で最も影響力のある女性１００人」を発表【写真】

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フォーブス誌はメルケル首相について、２００５年からドイツの首相を務め、２０２１年の任期満了と同時に首相の座から退くが、今も「事実上、欧州のリーダーであり続けている」と指摘している。
２位は英国のメイ首相、３位は国際通貨基金（ＩＭＦ）のラガルド専務理事。
２０位には米国のＴＶ司会者オプラ・ウィンフリーさん、２３位には英国のエリザベス女王、２４位にはイヴァンカ・トランプさんが入った。ロシア中央銀行のナビウリナ総裁は、４９位だった。
- メイ英首相（アーカイブ写真）© REUTERS / Toby Melville
- クリスティーヌ・ラガルド、国際通貨基金（IMF）専務理事© REUTERS / Jacky Naegelen
- ＴＶ司会者オプラ・ウィンフリーさん（アーカイブ写真）© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
- エリザベス女王© AP Photo / Christopher Furlong
- イヴァンカ・トランプさん© AP Photo / Alex Brandon
- ロシア中央銀行総裁エリヴィラ・ナビウリナ© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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メイ英首相（アーカイブ写真）
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