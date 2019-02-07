オンラインゲームで「ヴァーチャルコンサート」　１千万人超が参加【動画】

ＤＪマシュメロが初のヴァーチャルコンサートを行なった。コンサートは２日、オンラインゲーム「フォートナイト」で１０分間開催された。主催者でカナダのゲームジャーナリストのジェフ・ケイリー氏は、コンサートはゲーム自身に１千人超が参加し、また、オンライン中継を１００万人が視聴したと公表した。

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ＤＪマシュメロはマシュマロの形をしたマスクを被り、正体を明かさないことで有名。ＤＪマシュメロ氏は、トラック「アローン」や「Ｇａｓｓｅｄ Ｕｐ」、「カラーズ」、そして「エブリディ」を演奏した。

What makes me happiest about today is that so many people got to experience their first concert ever. All the videos I keep seeing of people laughing and smiling throughout the set are amazing. Man I’m still so pumped — marshmello (@marshmellomusic) 3 февраля 2019 г.

​「本当に幸せだ。だって多くの人にとってはこれは人生初のヴァーチャルコンサートとなったからだ。このビデオを笑い、笑顔を浮かべた人々と一緒に見るのは、本当に素晴らしい。私はまだ夢心地だ。」ＤＪマシュメロはこうコメントしている。

ヴァーチャルコンサートは、新しいトレンドになりつつある。ゲームの中では、米ロックバンド「ナイン・インチ・ネイルズ」と「ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦」が協演した。

オンラインゲーム「ワールド オブ ウォークラフト」の中では、米ゲーム会社「ブリザード・エンターテイメント」のスタッフからなる「Ｅｌｉｔｅ Ｔａｕｒｅｎ Ｃｈｉｅｆｔａｉｎ」グループが演奏した。

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