英仏海峡の海底から、サッカー選手サラさんの遺体が収容される

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軽飛行機には、サラさんと一緒に操縦士のデビッド・イボットソンさんが搭乗していたが、イボットソンさんはまだ見つかっていない。
サラさんが乗った軽飛行機PA 46 Malibuは、１月２１日にナント・アトランティック空港からカーディフへ向かったが、チャンネル諸島付近でレーダーから消えた。
© REUTERS / Rebecca Naden
英国、フランス、チャンネル諸島の各当局によって開始された捜索・救助活動は、いかなる結果ももたらさなかった。
しかし、サラさんの家族は捜索を続けるための募金活動の実施を発表した。
その結果、２月３日朝に海底で航空機の残骸が発見された。
#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 февраля 2019 г.
The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all
https://t.co/YpVTvaEt7P
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