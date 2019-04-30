インド陸軍の山岳部隊、ヒマラヤ山脈で「イエティの足跡」発見【写真・動画】

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発表文とともに投稿された複数の写真を見ると、巨大な足の跡が雪の上に残されているのがはっきりと分かる。
For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 апреля 2019 г.
しかし、大多数のＳＮＳユーザーは、軍による今回の発見に対し不信感を抱きながら接している。というのも、軍が公開した複数の足跡が１つの足だけによるものだからだ。
懐疑的な人々はまた、このような足跡はツキノワグマ（ヒマラヤグマ）などが残した可能性があるとしている。
だが、軍は自らによる発見に対して真剣な態度をとっており、謎の足跡の写真を複数の研究者に提供する意向だ。
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