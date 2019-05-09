アウシュビッツ収容所プリントの服を販売　米サイト

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サイト「Redbubble」では収容所の火葬場をプリントしたミニスカートや、犠牲者を運ぶため使われた鉄道路線の写真がプリントされた枕などが売られている。
アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館の公式アカウントは「１１０万以上が殺害された巨大な人類の悲劇の場であるアウシュビッツの写真付きの枕やミニスカート、トートバッグといった製品の販売が本当に許されるとお考えですか？これはむしろ心をかき乱し、失礼です」と批判した。
.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 7 мая 2019 г.
Redbubbleはこれを受けて、サービスの独立した利用者がこうした画像をアップロードできるとしたうえで、この画像は容認できず、ガイドラインにそぐわないため即刻削除すると答えた。
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