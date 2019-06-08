１６歳の環境活動家に最高賞を授与　人権団体アムネスティ

国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは、スウェーデン人環境活動家、グレタ・トゥンベリさん（１６）とその活動に対し、同団体最高賞の「良心の大使賞」を授与したと発表した。

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「良心の大使賞」は、同団体最高の栄誉で、人権のために際立ったリーダーシップや勇敢さを示した人に与えられる。

They're challenging us to confront realities of the climate crisis. They're reminding us we're more powerful than we know. They're telling us to protect human rights against climate catastrophe. @GretaThunberg & #FridaysForFuture are our Ambassadors of Conscience 2019. pic.twitter.com/ge3orAXdOR — Amnesty International (@amnesty) 7 июня 2019 г.

​トゥンベリさんは昨年８月、ストックホルムの国会前で単独で「学校ストライキ」を開始してメディアの注目を集めた。彼女は、地球温暖化対策に関する国際的な枠組み「パリ協定」をスウェーデン政府が実施するまで金曜日は学校に行かないと宣言した。

​トゥンベリさんは国連の気候カンファレンスと世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)に招待されて演説。ノーベル平和賞にもノミネートされた。

トゥンベリさんは受賞について、これは彼女１人の勝利ではなく、みんなの功績だと述べた。