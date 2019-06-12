モスクワでゴルノフ記者を支持する行進

В данный момент проходит марш в поддержку Ивана Голунова, который начался на Чистых прудах. На месте много сотрудников полиции и росгвардии.

Задержано более 90 человек, в том числе журналисты "Медузы", "Коммерсанта", "Дождя", А. Навальный и др. pic.twitter.com/rTNH8thvqS