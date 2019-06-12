モスクワでゴルノフ記者を支持する行進

スプートニク日本
ロシア内務省の発表では、参加人数はおよそ１２００人。
１３０人から２００人が拘束されたとの報道もある。公式発表は出ていない。
В данный момент проходит марш в поддержку Ивана Голунова, который начался на Чистых прудах. На месте много сотрудников полиции и росгвардии.— Yaplakal.com (@yaplakalcom) 12 июня 2019 г.
Задержано более 90 человек, в том числе журналисты "Медузы", "Коммерсанта", "Дождя", А. Навальный и др. pic.twitter.com/rTNH8thvqS
調査報道で知られるゴルノフ氏は６日、モスクワ中心部で拘束された。警察は身体検査で麻薬が見つかったとして、麻薬密売の疑いで拘束した。ゴルノフ氏は容疑を否認し、でっち上げだと述べた。
１１日、コロコリツェフ内相「犯行への関与が証明できないため」捜査を打ち切ると発表した。
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