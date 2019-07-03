ドバイ首長の逃げた妻はロンドン滞在か　マスコミ

タイムズ紙によれば、現在、ハヤ氏は英国王室のケンジントン宮殿に近い地区に高級住宅に暮らしている。ケンジントン宮殿といえばケンブリッジ公ウイリアム王子とキャサリン妃が現在の所有者で、付近は高級住宅街。ハヤ氏はこの住居を2017年、夫の手を借りずに8500万ポンドで購入していた。

ロンドン滞在説の他、ハヤ氏は今、子どもと一緒にドイツにいるという情報もある。マスコミは、アラブ首長国連邦とドイツの外交危機の原因は、家族全員の引き渡しを求めるムハンマド・ビン・ラシド・マクトム首相の要求をドイツ側が受け付けなかったために起きたものと推測している。

“Your days of lying are over and it doesn’t matter what we were and what you are.” Ruler of Dubai and prime minister of the UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, wrote these sentiments in a poem on Instagram, after his wife reportedly fled to Europe pic.twitter.com/pby02CHI6x — TRT World (@trtworld) 2 июля 2019 г.

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