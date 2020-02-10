ブリティッシュ・エアウェイズがNY＝ロンドン間の飛行時間記録を更新

サイトの情報によれば、ブリティッシュ・エアウェイズが就航するBA112便は時速1327キロに達した。ニューヨーク＝ロンドン間の飛行時間は平均して6時間13分。

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

​同機は日本時間で2月8日の8時47分にニューヨークを出発し、7時43分にロンドンに到着した。

デイリー・メール紙によれば、記録更新をもたらしたのは非常に強い勢力のハリケーン（国際名はキアラ）。ハリケーンは秒速80メートルの勢力に達しており、これにより同機は追い風となり、飛行速度が大幅に上昇した模様。

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