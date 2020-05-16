アルゼンチンで肉食恐竜の化石　7000年前の10メートル級【写真】

同機関によると、アルゼンチン自然科学博物館の研究員らは、同国サンタクルス州南東で約7000年前に生息していた巨大なメガラプトル（肉食恐竜）を発見した。脊椎骨、肋骨、また肩甲骨と胸骨の一部が見つかった。
A megaraptor in Argentina!! 🦖 Fernando Novas, Mauro Aranciaga Rolando and Sebastián Rozadilla of @LACEV_MACN spoke to @CTyS_UNLaM about this carnivorous dinosaur with lethal characteristics for its preys 🙀🙀 pic.twitter.com/xjgKnnGTxO— Agencia CTyS - UNLaM (@CTyS_UNLaM) May 12, 2020
Paleontólogos argentinos hallaron un megarraptor de diez metros de longitud en la Patagonia!! 🦖 Nota en https://t.co/vgcrX0dkeJ pic.twitter.com/R5DTguKaLX— Agencia CTyS - UNLaM (@CTyS_UNLaM) May 12, 2020
ティラノサウルスとは異なり、メガラプトルはより細身で競争に強く、長い尾を持つことでバランスを保つことができる。また筋肉質で長い脚を持ち、そのため歩幅は大きい。首と頭蓋骨が長いため、簡単に獲物を捕らえることができる。
3月、中国の研究者らが、ミャンマーで発見された琥珀の欠片にハチドリ大の小型翼竜の頭部を見つけたことが明らかになった。
2月には、中国南西部でジュラ紀の恐竜の足跡が発見された。肉食および草食の獣脚類と竜脚類とのこと。
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