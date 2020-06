バーブラ・ストライサンドさん、ジョージ・フロイドさんの娘にディズニー株をプレゼント

フロイドさんの娘・ジアンナ・フロイドちゃんはインスタグラムに、ディズニー株の証明書を手にして写っている写真を投稿、「バーブラ・ストライサンドさん、小包をありがとう。あなたのおかげで私はディズニーの株主になりました」という文章を添えた。

ストライサンドさんはジアンナちゃんに『My Name Is Barbra』と『Color Me Barbra』の自身のアルバム2枚も贈った。

先に米国のラッパー、プロデューサー、デザイナーのカニエ・ウェストさんが、フロイドさんの家族に寄付をした。

また米バラエティ紙によると、フロイドさんが育ったテキサス州ヒューストンにあるテキサス・サザン大学は、ジアンナちゃんが大学生になった際には学費を全額免除すると発表した。

米大統領選の民主党の候補指名を確実にしたジョー・バイデン氏も、先にジアンナちゃんと面会した模様。

全米で抗議デモ ミネアポリスの黒人男性死亡事件

米ミネソタ州ミネアポリスで5月25日、アフリカ系米国人のジョージ・フロイドさんが偽造紙幣を使用した疑いで拘束された。手錠をかけられたフロイドさんが、白人警察官らによって道路に押さえつけられる様子をとらえた動画がインターネットに投稿されて以来、ミネソタ州をはじめとする米国のいくつかの州で先週、大規模な抗議活動と暴動が始まった。

現場に駆けつけた警察官の1人はフロイドさんの首を膝で押さえつけ、息ができないというフロイドさんの懇願を無視。フロイドさんは運ばれた市内の病院でまもなく死亡した。

翌26日には現場の警官4人全員が免職され、うち1人は過失致死罪で身柄を拘束された。

米連邦政府と地方当局は、早急のデモ隊鎮圧と警察支援のため州兵を派遣。

