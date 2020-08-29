総合格闘家ヒョードル・エメリヤネンコ氏のコーチ死去

エメリヤネンコ氏は、ヴォロノフコーチは同氏の家族の一員であり、厳しい師であり、辛い時も幸せな時も支えてくれたと綴っている。
「ウラジーミル・ミハイロヴィッチ（ヴォロノフ氏）はコーチというだけでなく、多くの選手にとって父親のような存在だった。何人もチャンピオンを育て、強い心を育て、若い選手を信じ、人生の道しるべとなった。」
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Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ⠀ С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ⠀ Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ⠀ Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.
ヴォロノフ氏は1986年からエメリヤネンコ氏のコーチを務めていた。
エメリヤネンコ氏はリングス、プライド、ストライクフォース（Strikeforce）、ベラトール（Bellator MMA）などの格闘技団体で活躍。総合格闘技の通算成績は39勝6敗、無効試合1。コンバットサンボ世界選手権でも4度優勝。
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