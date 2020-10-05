KENZO創設者の高田賢三さん　新型コロナ感染で死去

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世界的なファッションブランド「KENZO」を立ち上げたデザイナーの高田賢三さん（81）が4日、新型コロナウイルスへの感染により、パリ近郊の病院で死亡した。仏日刊紙「ル・モンド」が報じた。
高田賢三さんは兵庫県姫路市生まれ。東京の文化服装学院で洋裁を学ぶ。
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AP Photo / Jacquelyn Martin
1965年、高田さんは25歳の時にパリに渡り、民族衣装をアレンジした斬新なデザインを発表した。1970年には「KENZO」を立ち上げ、世界的に有名なファッションブランドとなる。
高田さんはフランス政府から芸術文化勲章を受章したほか、日本政府からは紫綬褒章を受章している。
高田さんは9月中旬、新型コロナウイルスに感染し、パリ西部ヌイイ＝シュル＝セーヌにある米国系の病院に入院していた。10月に入って体調が悪化し、現地時間で4日午後に他界した。
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