ディズニー・アニメ『白雪姫』のモデルとなった女優が101歳で死去

マージ・チャンピオンさんは俳優業の他にダンサーとしても有名で、夫のハウエルさんとのペアでブロードウェーのミュージカルやテレビ、映画に出演していた。
(Disney Legend) Son talent immense lui aura permis de servir de modèle pour animer Blanche Neige, la Fée Bleue ou Hyacinth Hippo. Marge Champion nous a quittés ce 21 octobre à l'âge de 101 ans. Retour sur sa carrière dans notre portrait détaillé : https://t.co/5rCRFGGnTw pic.twitter.com/yHETaQsAop— Disneyphile (@DisneyphileLIVE) October 22, 2020
マージさんの父親アーネスト・ベルチャーはウォールト・ディズニーと親交があったことから、『白雪姫』の動きを描くためにモデルとして娘のマージさんが選ばれた。マージさんは14歳から16歳までの間、月に1，2回、白雪姫役としてポーズをとってアニメ制作に参加していた。
マージさんは7人の小人のドーリーを描くためにダンスした他、『ピノキオ』（1940年）の青い妖精役も『ファンタジア』（1940年）のカバのギアツィントの動きのモデルにもなった。
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