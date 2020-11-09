ウクライナでエカチェリーナ2世像の撤去を求めるデモ　進む脱・ロシア化の動き【写真】

В Одессе бандеровцы потребовали снести памятник Императрице Екатерине II



А че мелочиться, снести к херам собачьим всю Одессу! Всё равно там никто и никогда не перейдет на мову. Хотя бы потому, что это РУССКИЙ город. Построен русскими царями и русским народом. pic.twitter.com/GBxMLJNFo7