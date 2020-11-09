ウクライナでエカチェリーナ2世像の撤去を求めるデモ　進む脱・ロシア化の動き【写真】

報道によれば、社会団体「ウクライナの脱植民地化」はオデッサ市街地にあるエカチェリーナ広場で抗議活動を行い、エカチェリーナ2世と側近らの像を撤去することを要求したという。
В Одессе бандеровцы потребовали снести памятник Императрице Екатерине II— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) November 8, 2020
А че мелочиться, снести к херам собачьим всю Одессу! Всё равно там никто и никогда не перейдет на мову. Хотя бы потому, что это РУССКИЙ город. Построен русскими царями и русским народом. pic.twitter.com/GBxMLJNFo7
同団体代表のアナスタシア・ルィジコビチさんは撤去を求める理由について、脱・ロシア化への動きが活動の背景にあるとした。
私たちの活動目的はロシアによる影響を示すものをすべて退けることです。そうした影響の遺物は、植民地時代以降の歴史に数多く残されています。未来を見るためには、この繋がりをすべて断ち切り、自らの歩みを進める必要があるのです。
オデッサはエカチェリーナ2世が築いた都市で、エカチェリーナ広場には女帝や側近の像が設置されている。問題となっているエカチェリーナ2世の像は1900年に設置されたもの。
В Одессе протестующие вышли на улицы с требованием снести памятник Екатерине II и её сподвижникам.— Газета.Ru (@GazetaRu) November 8, 2020
Представитель общественной инициативы «Деколонизация Украины» отметила, что снос даст возможность городу избавиться от российского влияния.https://t.co/kgtOQ3zhux pic.twitter.com/4ivhSd3Bxs
十月革命後の1920年には一度撤去されていたが、2007年に再びエカチェリーナ広場に設置された。
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