抗コロナワクチン #SputnikV 応援国際キャンペーン SNSで開始

ワクチン #SputnikV SNSチャンネルでは、ユーザーに対して臨床試験・製造・各国の接種状況について報告する。ガマレヤ疫学微生物学研究所の研究員らはワクチン製造エピソードや製造時に使われた技術などについて情報を提供する。また同ワクチンをすでに接種した人々がその経験を共有する。

#SputnikV SNSチャンネルは今後、ワクチンに関するニュース発信、被接種者数や製造に関する情報発信の主なプラットフォームとなる。またチャンネルではワクチンに関する大規模なイベントや専門家のインタビューも中継される。#SputnikV 情報は次のプラットフォームで入手可能:

#SputnikV は世界で初めて登録された抗コロナウイルスワクチンであり、十分に検証済みのヒトアデノウィルスベクターをベースにしている。現時点で同ワクチンは世界保健機関(WHO)の「世界における開発中ワクチン10」に入っており、第3相試験終了と大量生産開始に最も近い位置にある。ロシアはWHOに対し、同ワクチンの早期登録と事前資格審査に関する請願書を送っている。