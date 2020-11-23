シャンゼリゼ通りのクリスマス・イルミネーションが点灯　「心暖める明かり」＝パリ市長

クリスマスまでおよそ1か月に迫り、この時期恒例となるシャンゼリゼ通りのイルミネーションが始まった。パリ市のイダルゴ市長はツイッターに投稿し、喜びを語った。
用意が出来ました！ シャンゼリゼ通りのクリスマス・イルミネーションが点灯！ パリ市民の皆さん、世界で最も美しいストリートを今年はかつてないほど楽しみましょう。数千のライトが灯されました。
Ça y est ! Les Champs-Élysées s’illuminent pour les fêtes ! 🎄 💫— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 22, 2020
Cette année, plus que jamais, ce moment va permettre à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens de s’émerveiller sur la plus belle avenue du monde parée de mille feux ! ✨ pic.twitter.com/pcBmohHjmP
シャンゼリゼ通りの点灯式には有名歌手のルアンヌ・エメラさんも参加した。点灯式の参列者はいずれもマスクを着用しており、赤く染まった木々の美しさを満喫した。
イダルゴ市長は BFM Parisテレビの生中継に出演し、「心を暖める明かりが人々に届きますように」と語った。
Extreme_Download : « C’est vide, c’est triste, mais c’est toujours beau » : les illuminations de Noël lancées sur les Champs-Elysées https://t.co/ijXcnTr1Tv, see more https://t.co/wdb9FwEQZi— Extreme_Download (@ExtremeDownloa4) November 23, 2020
フランスでは新型コロナウイルスの感染の拡大を受けて10月30日から全国的な外出制限が始まった。欧州諸国では新型コロナウイルスの第2波が猛威を振るっている。これを受け、フランスのマクロン大統領は28日、全国的な外出制限を導入すると発表した。外出制限は少なくとも12月1日まで実施される。
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