シャンゼリゼ通りのクリスマス・イルミネーションが点灯　「心暖める明かり」＝パリ市長

Ça y est ! Les Champs-Élysées s’illuminent pour les fêtes ! 🎄 💫



Cette année, plus que jamais, ce moment va permettre à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens de s’émerveiller sur la plus belle avenue du monde parée de mille feux ! ✨ pic.twitter.com/pcBmohHjmP