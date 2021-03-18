BTS 　大人気クリップDynamiteに新たなギネス記録

ツィッターには「BTSはビデオクリップDynamiteのYouTube公開後、同時視聴回数で300万人を超す最高記録を樹立した」と書かれている。

The worst kept secret in history 😉@BTS_twt's record for the 'most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres' has now been confirmed, with the 2020 single Dynamite clocking up over three million viewers.



👏 pic.twitter.com/QUdBQf2KEu — Guinness World Records (@GWR) March 16, 2021

​2020年、ギネスブックはDynamiteが24時間以内での最高視聴回数を記録したと発表している。動画は1日で1億0110万回の視聴回数を達成した（現在の数値は9億2900万回）。

BTSは最大の人気を誇るヒップホップグループ。2013年の結成以来、国内外でk-popファンの人気を勝ち取った。メンバーは アールエム (RM、 キム・ナムジュン)、ジン (JIN、 キム・ソクジン)、 シュガ (SUGA、ミン・ユンギ)、ジェイホープ (J-HOPE、チョン・ホソク)、ジミン (JIMIN、 パク・ジミン)、ヴィ (V、キム・テヒョン) とジョングク(JUNG KOOK、チョン・ジョングク)の7人。

BTSは韓国人グループとしては初めて、ビルボード・ホット100でランキング1位に躍り出たほか、グラミー賞も韓国人として初の受賞を果たしている。

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