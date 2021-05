レディー・ガガが凄まじいレイプを衝撃告白　妊娠、そして激痛の精神病　

有名な米女性歌手のレディー・ガガ(36)が19歳で音楽プロデューサーにレイプされ、妊娠を知った後、PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)に苛まれた事実を告白した。レディー・ガガはヘンリー英国王子とオプラ・ウィンフリー氏の新ドキュメンタリーシリーズ番組「あなたには見えない私(The me you can't see)」の中で告白した。ガーディアン紙が報じた。