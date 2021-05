ヘンリー王子、母親の死によるアルコールの問題を語る

英エリザベス女王の孫のヘンリー王子は、米司会者オプラ・ウィンフリー氏と共同プロデュースするドキュメンタリーシリーズ『The Me You Can't See(あなたに見えない私のこと)』で、母親を失った痛みを消し去るためにアルコールを乱用し、麻薬を試そうとさえしていたと語った。BBC Newsが報じた。