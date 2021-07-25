テスラEV「オートパイロット」機能　月を黄信号と誤認識

ネルソンさんはSNSに動画を投稿し、「オートパイロット」機能が月と信号を混同した様子を紹介した。電気自動車は月を黄信号と認識し、減速に入った。
Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021
ディスプレイには黄信号になった信号機が近づいているというマークが表示された。ただし電気自動車は誤認識を直ちに「理解」したため加速した。
これよりも前、米テスラの2021年型の電気自動車「Model S Plaid」が、米ペンシルベニア州フィラデルフィア近郊で炎上した。ドライバーが車内にいるうちに燃え始めたという。
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