WHO、コンゴのエボラ出血熱の症例を調査　流行終息宣言後、初の感染確認

9日、コンゴ東部の北キヴ州ベニでエボラ出血熱の感染例が確認されたと報じられた。同国でエボラの流行終息が宣言されてから初めて。今月6日、3歳の男児がエボラ出血熱により死亡した。
The #DRC Ministry of Health just announced that a new case of Ebola has been detected in North Kivu Province, where a previous outbreak was declared over 3 May 2021. @WHO is working with health authorities to investigate the case.— WHO African Region (@WHOAFRO) October 8, 2021
テドロス事務局長はツイッターに「WHOは、北キヴ州でのエボラの症例をコンゴ政府と協力して調査している」と投稿した。
コンゴ当局は5月初旬、同国にとって12回目となるエボラ出血熱の流行が終息したと宣言した。12回目の流行は2月に発生し、この間に少なくとも6人が死亡した。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)