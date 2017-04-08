【スプートニク独占写真】米軍の攻撃を受けたシャイラット空軍基地

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米軍は59発の巡航ミサイルを地中海に展開するミサイル駆逐艦「ロス(DDG-71)」と「ポーター(DDG-78)」から発射した。

ホムス県のバラジ知事によると、攻撃により7人が死亡。うち5人が軍人、2人は基地から程近いシャイラット村の民間人だった。シリア軍関係者はリアノーボスチに、10人の軍人が死亡したと伝えた。

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

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シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Allaedin

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Allaedin

シリア政府軍のシャイラット空軍基地 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy 1 / 12 © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy シリア政府軍のシャイラット空軍基地

ミサイル攻撃の命令を下したのはトランプ米大統領。理由として、いわくこの空軍基地から、イドリブ県での毒ガス攻撃が行われたということを挙げた。

トランプ大統領はこうして、オバマ前大統領も超えれなかった一線を越えた。だが実は、トランプ大統領は数年前、当時のオバマ大統領にシリアを攻撃しないよう呼びかけていたのだ。