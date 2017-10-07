ロシア軍　シリア「ダーイシュ」司令所をせん滅　野戦司令官も死亡【動画】

スプートニク日本
これにより「ダーイシュ」の司令所が全滅し、有力な野戦司令官複数を含む最大８０人の戦闘員が死亡した。
この他、航空宇宙軍は、ユーフラテス川近くのデイル・エズ・ゾル南部も攻撃し、外国人傭兵部隊とオフロード車両１２台をせん滅した。部隊の規模は６０人以上で、米国、チュニジア、エジプト出身の外国人が所属していた。
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ロシア航空宇宙軍はこの２４時間でシリア各地のテロ集団「ダーイシュ（IS、イスラム国）」の攻撃を行った結果、数名の有力な野戦司令官を含むテロリスト約８０人のほか、６０人の外国人傭兵部隊を掃討した。露国防省コナシェンコフ公式報道官が７日、発表した。
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これにより「ダーイシュ」の司令所が全滅し、有力な野戦司令官複数を含む最大８０人の戦闘員が死亡した。
この他、航空宇宙軍は、ユーフラテス川近くのデイル・エズ・ゾル南部も攻撃し、外国人傭兵部隊とオフロード車両１２台をせん滅した。部隊の規模は６０人以上で、米国、チュニジア、エジプト出身の外国人が所属していた。
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