「準備せよ、ロシアよ」 トランプ大統領、ツイッターでシリアを「スマート」ミサイルで攻撃すると脅す

スプートニク日本
トランプ氏はツイッターに「ロシアはシリアに対して発射されるすべてのミサイルを撃墜すると約束している。準備せよ、ロシアよ。なぜならミサイルはやってきて、それらは素晴らしく、新しく、「スマート」だからだ。お前はガスで自分の国民を殺して楽しむ野獣と同列でいるべきではない」と投稿した。
（情報更新は随時）
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
関連ニュース
シリア化学兵器調査メカニズムについての国連安保理投票 ロシア 米発案の決議案に拒否権を発動
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)