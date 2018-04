シリア爆撃を米国が決定

スプートニク日本

トランプ大統領は「私は米軍に対し、シリアの専制君主バサール・アサドの化学兵器と関連した施設を精密に攻撃するよう命じた」とする声明を表した。

この命令について、東グータ地区において禁止兵器を使用した「モンスター」に対する報復だと説明している。