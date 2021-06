ロシア科学アカデミーのエゴール・ブロヒン研究員は記者らに対し「いま私たちは仮称『ロタンダ(円形建物)』寺院にいる。どの聖人を祭っているのかはわからないが、早期ビザンチン寺院であり、東側にはロタンダの興味深い構造があり、建て増し部分をもっている」と語った。

© 写真 : Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province