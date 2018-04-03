ビフォー・アフター　ロシアＷ杯スタジアムの建設段階ごとの写真【写真】

スプートニク日本
同スタジアムでサッカーワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会前に行う試験試合は４月１５、２８日、５月６日に実施される。
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Konstantin Chalabov
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Konstantin Chalabov
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Grigoriy Sokolov
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Alexey Filippov
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Roman Vladimirov
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Alexander Ivasenko
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Alexey Filippov
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Alexey Kudenko
- スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真© Sputnik/ Alexey Kudenko
1 / 9
© Sputnik/ Konstantin Chalabov
スタジアム「ニジニ・ノブゴロド」の建設段階ごとの写真
ニジニ・ノブゴロドではグループステージで４試合が行われる。日程は６月１８、２１、２４、２７日。また、ベスト８とベスト４の試合がそれぞれ７月１日と６日に行われる。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)